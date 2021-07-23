3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da yemek yüzünden çıkan kavgada ev arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı V.A.O tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı.

Yorgancı huzurda bulunan zanlının 22 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da ikametgâhının içerisinde ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı kendinden yemeğini istediği için ikametgâhın mutfağından aldığı ağız uzunluğu 10,5 santimetre toplam uzunluğu 24 santimetre olan kahverengi-gümüş renk bıçağı sağ omzuna 1 kere saplayıp 1 santimetrelik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis müştekinin aynı gün muayenesinin akabinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden taburcu edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak olay yerinden bıçağın emare alındığını, müştekinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Polis mesele ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifadesinin henüz alınamadığını ayrıca ikamet durumunun da araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.