3 gün daha tutukluluk

Lefkoşa'da meydana gelen soygun ve darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Somtochukwu Chidozie Ndubuısı, Zanlı 2 Onyekwere Addiphus Onyedıkalhi, zanlı 3 Tiennebası Uyioghosa Amaıtem Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 3 zanlının Soygun ve Darp suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Şaban, 2.07. 2020 tarihinde saat 03.15’de Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Girne'de sakin Nijerya uyruklu Ifeanyi Charles Obıora’nın yaptığı şikayette 01.07.2020 tarihinde saat 21:30 raddelerinde umumi bir yer olan Lefkoşa Göçmenköy'de faaliyet gösteren Cemsa Karting isimli iş yerinin park yerinde kimliği meçhul şahısların kendisini konuşmak için dışarıya çağırdıklarını ancak aralarında çıkan tartışma sonucu konu şahısların üzerine salarak yüzüne yumruk vurup kendisini ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, adı edilenin üzerinde bulunan Iphone X Max marka siyah renk cep telefonunu boğazında takılı bulunan altın kolyeyi çekip kopartıp aldıktan sonra giymiş olduğu kot pantolonun arka cebinde bulunan 850 TL nakit parasını sağ ön cebindeki Airpod marka kulaklığını, sağ elinde takılı bulunan Rolex marka saatini ve sol cebinde bulunan Acces marka ATM kartını zorla alarak soygun suçunu işlediklerinin öğrendiğini belirtti.

Polis, 3 zanlının 3.07.2020 tarihinde incelenen kamera görüntüleri sonrasında tespit edildiklerini belirtti.

Polis, ayni gün 3 zanlının, Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyleyerek, Lefke’de kalmakta oldukları ikametgâhlarında mahkeme emri ile yapılan aramalar sonrasında 1 adet Rolex marka saatin bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, şikayetçiye zanlıların eşyaları arkadaşları aracılığı ile iade ettiklerinden, şikayetini geri çektiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini, meselede alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin yanı sıra aranan zanlı ve emareler olduğundan zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.