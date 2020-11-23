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İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar Jiaxi Fan, Peng Suve zanlılara yardım ettiği tespit edilen zanlı Mithat Küçükakçalı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:04
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3 gün daha tutukluluk

İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar Jiaxi Fan, Peng Suve zanlılara yardım ettiği tespit edilen zanlı Mithat Küçükakçalı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak 10.11.2020 tarihinde Lefkoşa'da Mithat Küçükakçalı, Jiaxi Fan ve Peng Su yurt dışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeği evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu söz konusu 6 aylık bebeğin ülkeye nasıl giriş yaptığı veyahut ailesinin tespit edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu sahte olduğu düşünülen evrakın Güney Kıbrıs’ta da kullanıldığı yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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