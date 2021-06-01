Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Eski kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar
Eski kız arkadaşına hakaret dolu...
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

3 gün daha tutukluluk emri

 Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Haziran 2021 Salı 13:13
34 Okunma
3 gün daha tutukluluk emri

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder huzurda bulunan zanlılar İ.E ve A.Y'nin Küçük Kaymaklı'da kalmakta oldukları ikametgâhta 28 Mayıs tarihinde saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği sırada zanlı İ.E'nin içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet elle sarılmış sigara izmariti ile yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi pencereden evin dışına attığı tespit edildiğini söyledi.

Polis akabinde bahse konu ikametgâhta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin bulunduğunu bildiren Özder, incelemeye yollanan maddelerin sonuçlarının ise hâlâ beklendiğini söyledi.

Polis, soruşturmaya yardımcı olmayan zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceklerine dikkat çekerek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün daha tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 01.06.2021 13:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürlük Anıtı da Trafiğe Kapandı
Özgürlük Anıtı da Trafiğe Kapandı
Başbakan Saner, Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
Başbakan Saner, Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim