3 gün ek tutukluluk

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder, huzurda bulunan zanlılar İ.E ve A.Y'nin Küçük Kaymaklı'da kalmakta oldukları ikametgâhta 28 Mayıs tarihinde saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği sırada zanlı İ.E'nin içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet elle sarılmış sigara izmariti ile yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi pencereden evin dışına attığı tespit edildiğini söyledi.

Polis akabinde bahse konu ikametgâhta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin bulunduğunu bildiren Özder, incelemeye yollanan maddelerin sonuçlarının ise hâlâ beklendiğini söyledi.

Polis, serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceklerine dikkat çekerek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar olayla ilgilerinin bulunmadığını, suçsuz olduklarını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.