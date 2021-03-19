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3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak

3 gün poliste tutuklu kalacak

Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Mart 2021 Cuma 15:34
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3 gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Tunceli olguları aktardı.

Tunceli, 17 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne gelen şikâyette 5 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Danimarka ve Türkiye’de faaliyet gösteren iki işletme arasında mobilya alışverişi karşılığında ödeme için iki işletme arasındaki yapılan mail yazışmalarının Bilişim Sistemlerine müdahale edilerek hacklendiğini belirterek, böylece hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun KKTC’de faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini kaydetti.

Polis, paranın söz konusu hesaptan daha sonra nakit olarak çekildiğinin tespit edildiğini dile getirerek, paraların Girne’de ikamet eden Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze isimli zanlıya teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti.

Zanlının 19 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi.

Polis, serbest kalması durumunda tahkikat olumsuz yönde etki edebileceğini göz önünde bulundurarak zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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