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3 gün süre ile tutuklu kalacaklar

Askeri Yasak Bölgede tespit edilerek tutuklanan zanlılar Yaşar Kahraman, Osman Oğuz ve Zaharias Andreas Harpa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:44
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3 gün süre ile tutuklu kalacaklar

Askeri Yasak Bölgede tespit edilerek tutuklanan zanlılar Yaşar Kahraman, Osman Oğuz ve Zaharias Andreas Harpa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, zanlıların birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve Ağır Bir Cürüm İşlemek Kasti ile Gizli İttifak Kurmak suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.06.2020 Tarihinde saat 19:30 raddelerinde 28. Mekanize Piyade Tümeni 61.Piyade Alayı 2.Piyade Taburu 2.Piyade Bölüğü Sorumluluk sahası olan Çakıllı Dere mevki Akıncılar’da 1. Derece Askeri Yasak bölge içinde zanlı 1 Vadili'de sakin Yaşar Kahraman (E-40,KKTC. Şoför) kullanımında bulunan HU 841 plakalı Daf marka tır araç zanlı 2 Dipkarpaz’da sakin Osman Oğuz kullanımında bulunan NN 949 plakalı Wolsvagen Golf marka araç ve yanında yolcu olarak bulunan Zanlı 3 Dipkarpaz'da sakin Zaharias Andreas Harpa’nın görevli askerler tarafından tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturmada HU 841 plakalı tır aracın dorsesi içerisinde 795 adet olduğu öğrenilen içinde saman dolu olan torbalar tespit edilmiş, aracı kullanan Yaşar Kahraman'ın söz konusu aracın sahibi olan zanlı 4 Abdurrahman Köksal tarafından konu yere gönderildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 20.06.2020 tarihinde saat 00:13'de tüm zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı 2 Osman Oğuz ve Zanlı 3 Zaharias Andreas Harpa’nın gönüllü ifade verdiklerini  söyledi.

Polis, tahkikatın yeni başladığını ve zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti.

Polis, yine meselede alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, kapalı tır içerisinde tespit edilen samanların kime teslim edileceği hususunun araştırılacağını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Serden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Askeri Yasak BölgeTutuklama
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VATANDAŞ 2020-06-20 15:49:13

MEMLEKETTE ASKERİ YASAK BÖLGE OLMAYAN BİR YER GÖSTERİN

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