Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 gün tutuklu kalacak
3 gün tutuklu kalacak
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı
Duruşma 7 Ekim’e ertelendi
Duruşma 7 Ekim’e ertelendi
Ölümlü iş kazasında karar verildi
Ölümlü iş kazasında karar verildi
Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal etti

3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ş.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 14:46
810 Okunma
3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ş.K  tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 9 Eylül 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı.

Polis,  tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının GÜ4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de ücretsiz PCR uygulaması
Girne'de ücretsiz PCR uygulaması
Tarım Bakanlığı'ndan binicilik sporuna darbe!
Tarım Bakanlığı'ndan binicilik sporuna darbe!
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EN YÜKSEK SICAKLIK 37 DERECE OLACAK
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EN YÜKSEK SICAKLIK 37 DERECE OLACAK
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim