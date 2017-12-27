3 gün tutuklu kalacaklar

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa Taşkınköy’de alınan ihbar üzerine zanlılar King Samaila Ahmedu ve Chigozirim Prosper Opara’nın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, huzurda bulunan zanlılar King Samaila Ahmedu ve Chigozirim Prosper Opara’nın 25 Aralık tarihinde saat 13.50 – 14.30 saatleri arasında alınan ihbar üzerine Taşkınköy bölgesinde ikametgâhlarında yapılan aramada Ahmedu’nun yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini, belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.