Kıbrıslı Uzman Dr Alper Sözüöz’den dikkat çeken açıklama;
Uzman Doktor Alper Sözüöz toplumda yaşanan paniği net olarak gördüğünü ancak koronavirüsün ülkemizde 3 hafta sonra etkisini kaybedeceğini söyledi. Sözüöz koronavirüsü insanlara benzeterek, “Nasıl aşırı sıcaklarda bizler kaçmak için gölge arıyorsak, koronavirüs de hava sıcaklığı yükseldiği zaman kaçacak yer arayacak” dedi. Sözüöz halka çağrı yaparak, “Lütfen 3 hafta daha sabredelim, evlerimizden çıkmayalım, birbirimize temas etmeyelim. Biz Doktorlar Savaş döneminden beri bu tip olaylarla çok karşılaştık. Bu süreç 3 hafta sonra sona erecektir” dedi.
" 3 hafta daha sabredin "
Uzman Doktor Alper Sözüöz toplumda yaşanan paniği net olarak gördüğünü ancak koronavirüsün ülkemizde 3 hafta sonra etkisini kaybedeceğini söyledi.
Kıbrıslı Uzman Dr Alper Sözüöz’den dikkat çeken açıklama;
Artık siktir git be Covit
Ahmet mi Alper mi ?
Yaz ayları yaşanan yarım kürede etkisini göstermeye devam etmiyor mu suanda
. 65 derece, 3 gün ultraviole ışık inaktif etmiyor. Dünya sağlık örgütü.. Maskeyi sadece hasta olanlar taksın diyerek virüsün bulaşmasına neden olanlar
Sıcakta etkisini kaybediyorsa Afrika'da, Filipinler,Arap ülkelerinde neden koronavirüs var?
Virüsün yayılması için işbirliği içindeler. Virüs belli bir bulaşma oranına gelene kadar devletler önlem almıyor. İnsan olumlerı ve hastalığın başarısı artınca yapay solunum cihazları geliyor ki bu akciğerlerin çöp olması ve ölmek demek.