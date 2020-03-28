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" 3 hafta daha sabredin "

Uzman Doktor Alper Sözüöz toplumda yaşanan paniği net olarak gördüğünü ancak koronavirüsün ülkemizde 3 hafta sonra etkisini kaybedeceğini söyledi.

28 Mart 2020 Cumartesi 11:06
3519 Okunma
" 3 hafta daha sabredin "

Kıbrıslı Uzman Dr Alper Sözüöz’den dikkat çeken açıklama;  
Uzman Doktor Alper Sözüöz toplumda yaşanan paniği net olarak gördüğünü ancak koronavirüsün ülkemizde 3 hafta sonra etkisini kaybedeceğini söyledi.  Sözüöz koronavirüsü insanlara benzeterek, “Nasıl aşırı sıcaklarda bizler kaçmak için gölge arıyorsak, koronavirüs de hava sıcaklığı yükseldiği zaman kaçacak yer arayacak” dedi.  Sözüöz halka çağrı yaparak, “Lütfen 3 hafta daha sabredelim, evlerimizden çıkmayalım, birbirimize temas etmeyelim. Biz Doktorlar Savaş döneminden beri bu tip olaylarla çok karşılaştık. Bu süreç 3 hafta sonra sona erecektir” dedi.

Son Güncelleme: 28.03.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
Alper Sözüöz
Yorumlar
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Cavit 19 2020-03-28 12:48:52

Artık siktir git be Covit

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isim 2020-03-28 11:32:59

Ahmet mi Alper mi ?

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anon 2020-03-28 11:53:32

Yaz ayları yaşanan yarım kürede etkisini göstermeye devam etmiyor mu suanda

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Covid 19 bulaşması 2020-03-28 13:01:34

. 65 derece, 3 gün ultraviole ışık inaktif etmiyor. Dünya sağlık örgütü.. Maskeyi sadece hasta olanlar taksın diyerek virüsün bulaşmasına neden olanlar

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vatandaş 2020-03-28 12:01:50

Sıcakta etkisini kaybediyorsa Afrika'da, Filipinler,Arap ülkelerinde neden koronavirüs var?

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Covid 19 bulaşması 2020-03-28 13:03:13

Virüsün yayılması için işbirliği içindeler. Virüs belli bir bulaşma oranına gelene kadar devletler önlem almıyor. İnsan olumlerı ve hastalığın başarısı artınca yapay solunum cihazları geliyor ki bu akciğerlerin çöp olması ve ölmek demek.

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