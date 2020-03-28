" 3 hafta daha sabredin "

Kıbrıslı Uzman Dr Alper Sözüöz’den dikkat çeken açıklama;

Uzman Doktor Alper Sözüöz toplumda yaşanan paniği net olarak gördüğünü ancak koronavirüsün ülkemizde 3 hafta sonra etkisini kaybedeceğini söyledi. Sözüöz koronavirüsü insanlara benzeterek, “Nasıl aşırı sıcaklarda bizler kaçmak için gölge arıyorsak, koronavirüs de hava sıcaklığı yükseldiği zaman kaçacak yer arayacak” dedi. Sözüöz halka çağrı yaparak, “Lütfen 3 hafta daha sabredelim, evlerimizden çıkmayalım, birbirimize temas etmeyelim. Biz Doktorlar Savaş döneminden beri bu tip olaylarla çok karşılaştık. Bu süreç 3 hafta sonra sona erecektir” dedi.