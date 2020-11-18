3 ilçede geniş çaplı denetim: 384 kişiye yasal işlem, 14 araca trafikten men

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında 17-18 Kasım tarihleri, 20.00-02.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

GAZİMAĞUSA’DA KUMARHANEYE GİRİŞİ YASAK 18 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren; kumarhaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında bet ofisleri ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

129 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YASAL İŞLEM, 1 ARACA TRAFİKTEN MEN

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 530 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 129 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edildi.

GİRNE’DE ALKOL SATIŞ İZNİ OLMAYAN 5 İŞ YERİNE YASAL İŞLEM UYGULANDI

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 5 iş yeri hakkında yasal işleme gidildi.

155 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YASAL İŞLEM, 11 ARACA TRAFİKTEN MEN

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 560 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 11 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca araçlarda yapılan kontroller sonucu; araçlarında tecavüzi alet (tahta sopa ve muşta) bulundurdukları tespit edilen 3 araç sürücüsü ile aracında kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

GÜZELYURT’TA 77 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YASAL İŞLEM, 1 ARACA TRAFİKTEN MEN

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 430 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten ise men edildi.