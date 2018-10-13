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3 İlçe’de polis operasyonu : 154 kişiye yasal işlem

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:50
3 İlçe’de polis operasyonu : 154 kişiye yasal işlem

Polis Girne, Güzelyurt ve İskele’de dün akşam “Trafik ve Huzur operasyonu” düzenledi.

Girne’deki operasyonlarda, suç işlediği tespit edilen toplam 154 kişi hakkında  yasal işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane ve diskolar kontrol edilirken yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan on sekiz kişi tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 374 araç kontrol edildi, alkollü araç kullanan 18 araç sürücüsü ve çeşitli suçlardan 52 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü de sorumluluk sahası içerisinde dün akşam  “Trafik ve Huzur Operasyonu” düzenledi.

Operasyon sırasında bir kişi kanunsuz bıçak taşıma, bir kişi ise belediyeler yasasına aykırı hareketten haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 168 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskele Polis Müdürlüğü de dün akşam hareketteydi…Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise toplam 275 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 14 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Polis OperasyonuHaberKKTC
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