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3 kez bıçak sapladı

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chima Ehımare  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Eylül 2022 Cuma 14:58
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3 kez bıçak sapladı


(Kamalı Haber)

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chima Ehımare  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlı Leonard Chima Ehımare’nin Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, huzurda bulunan zanlı Leonard Chima Ehımare’nin 14.09.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht.Hasan Yılmaz Sokak Osman Hacet Apartmani Blok 5 Daire 6 Hamitköy adresindeyken internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan ayni yerde sakin şuan Lefkoşa Devlet Hastahanesi yoğun bakım servisinde müşahede altından bulunan müşteki Patrick Arinze Okemahalam’ın (E-30) elinden almış olduğu toplam uzunluğu 33 cm ağız uzunluğu ise 20 cm olan bıçakla, adı edilenin sırtına 3 kez sokup çıkarmak sureti ile öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını anlattı.

Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay mahallinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olup henüz tahkikatın yeni başladığını, meselede müştekinin sağlık durumunun henüz netlik kazanmadığını anlattı.

Polis, olay mahallinde olup olay esnasında yaşanan olaya tanık olan bir şahsın ismine ulaşıldığını ancak şahsın henüz tespit edilemediğini belirtti.

Polis, meselenin ağır ceza kapsamına giren bir mesele olup zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğinden ötürü tahkikatın salimiyeti açısından zanlının 7 gün süre ile polis tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, müştekinin gıyabında da aleyhine 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Govsa, istenen emri verdi.

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