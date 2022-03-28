3. Kıbrıs Türk Toplum Ödülleri, 6 Mayıs Cuma günü Londra’da Grand Palace’da sahiplerini buluyor.

Kıbrıs Türk Toplum ödülleri, bireylerin Birleşik Krallık’ta kazanç amacı gütmeyen Kıbrıs Türk sektöründe yarattıkları olumlu etkiyi takdir etmek için verilen ödüllerdir.

Bireylerin başarısını ve yardıma en çok ihtiyacı olanlara hizmet etmekteki özverili çalışmalarını ödüllendirir.

ÖDÜL ADAYLARI VE OYLAMA SÜRECİ NASIL?

Kıbrıs Türk Toplum Ödülleri tarafından verilen açıklamaya göre; Oylama süreci altı hafta boyunca devam edeceği ve toplumumuzdaki her kişiye her kategori için tek oy kullanma hakkı tanınacağı bilgisine yer verildi.

Oy verirken o kişinin Facebook profilinde yer alan adını kullanmaya çalışılması ve oylamanın kime yapıldığı konusunda herhangi bir karışıklığın engellenmesi için Facebook profilinde yer alan isim de oylamanın yapılması gerektiği bilgilendirildi.

OY KULLANIMI SONRASI İZLENECEK YOLLAR

Kıbrıs Türk Toplum Ödülleri tarafından verilen açıklamaya göre, Oylar kullandıktan sonra kişiye gönderilen e-posta yoluyla oylarınızı doğrulamanız istenecektir. Kimlere oy verildiğine ilişkin bilgiler Mİ-VOİCE tarafından bağımsız olarak yönetilecektir. Bir sosyal etkinliğinin yapılması planlanmıştır.

Mİ- VOİCE tarafından bağımsız olarak yürütülen etkinlikte, kategorilerin her birinde ödül kazanmış olanlara ödülleri sunulacaktır. Ödül töreninin tarihi kesinleştiğinde oy veren ve ödül etkinliği hakkında bilgi almak isteyen herkese e-posta gönderileceği ve bu aşamada kişileri etkinliğe katılımla ilgili düzenlemeler hakkında kurum tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.

Oylamalar bu adresten yapılacak; https://www.mi-nomination.com/awards

MEDİ FOUNDATION DA OYLANACAK

MEDI FOUNDATION NEDİR? NELER YAPAR?

Medi Foundation Vakfı, ülke genelinde, insan yaşam kalitesini düşüren her türlü zararlı bağımlılıklar hakkında farkındalık yaratmayı ve bu bağımlılıkların hem birey hem de toplum üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmayı ve bunlara özel çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir gönüllü hareketidir. Amacımız net bilimsel verilere ve gelişmelere dayalı yeni mücadele yöntemleri geliştirmek ve toplumsal toparlanmayı hızlandırmaktır.

Medi Foundation Vakfı’nın misyonu, Kuzey Kıbrıs’ı Avrupa ve ötesinde bağımlılıktan kurtulma, ruh sağlığı ve refah merkezi yapmaktır. Kuzey Kıbrıs’ta yerli ve yabancı üye ve danışanlara fayda sağlayacak amaca yönelik inşa edilmiş bir tedavi merkezi açmak vizyonumuzdur. Kimyasal ve davranışsal bağımlılıkların tedavisi için kurmayı hedeflediğimiz Medi Vakfı Tedavi Merkezi’nde yeme bozuklukları, depresyon, travma, TSSB ve tükenmişlik çeken danışanları da tedavi edeceğiz.

Medi Vakfı Öğrenci Topluluğu nedir?

Medi vakfı öğrenci topluluğu aynı zamanda Akdeniz’in bu bölümünde yerli halk ve yabancı öğrenciler arasında topluluk oluşturma faaliyetinde bulunur. Kuzey Kıbrıs’taki farklı topluluklar tarafından paylaşılan kültürel ve sosyal farklılıklara ilişkin anlayış ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır.

Medi Vakfı’nın Kuzey Kıbrıs’taki öğrenci topluluklarına ulaşmak ve bağımlılık konularında destek ve rehberlik sağlamak, topluluk oluşturma, Sosyal destek, öğrencileri ilgilendiren ilgili yasalar hakkında rehberlik sağlamak için tasarlanmış öğrenci koludur. Terapistler, psikologlar, danışmanlar, Topluluk liderleri ve tüm Sosyal alanlarda ve Hukukta uzmanlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarıyla ilgilenen profesyonel uzmanlara erişimi kolaylaştırıyoruz.

Medi vakfı öğrenci topluluğu, Komite üyeleri, gönüllüler, Sosyal hizmet uzmanları, öğrencilerle yakın çalışan, psikolog, ilgili yetkililer ve farklı alanlardaki uzmanlar arasında değişen parlak öğrencilerden oluşan bir ekiptir.