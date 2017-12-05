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3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Gazimağusa’da yapılacak

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17) 7 – 10 Aralık tarihleri arasında Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.

05 Aralık 2017 Salı 11:30
3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Gazimağusa’da yapılacak
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Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) tarafından organize edilen kongre, Salamis Otel’de yapılacak ve perşembe günü saat 10.00’da başlayacak.

KEAB’tan verilen bilgiye göre, kongrenin ana teması “Eğitim Araştırmalarında ve Uygulamalarında Barış Eğitimi: Çok Kültürlülük, Göç ve Kimlik.”

9 farklı ülkeden, 65 farklı üniversite ve kurumdan 130 araştırma bildirisiyle 200’e yakın eğitim araştırmacısının katılacağı kongrede sunumlar ve atölye çalışmaları da olacak. 

Bilimsel çalışmaların katma değerini güçlendirmek, bu alandaki araştırmaların önemine dikkat çekmek üzere “3. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü” yarışması yine kongre kapsamında gerçekleştirilecek. 

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