3 kişi daha Koronavirüs şüphesiyle karantinada!

Kuzey Kıbrıs’ta koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan vaka sayısı artıyor...
Testlerin yapılması amacıyla 3 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.
3 kişi daha Koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Kuzey Kıbrıs’ta koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan vaka sayısı artıyor...
Testlerin yapılması amacıyla 3 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.
Siyasiciler ortaya cikip bizde virus yoktur diye atiyorlardi. Ne oldu simdi.Bos bos konusuyorlardi.
rum tarafı acıklamasa yıne yok derlerdı,Allahtan rumlar acıkladıda bıraz olayın cıddıyetıne vardılarBeğen (2) Beğenmedim! (0)
hepimiz ölelim de rahat edin siyaset ticaret turizm diye herkes ülkeye alındı
Devlet'imize haaşa lafım yok ama şuan hükümet eden devleti yöneten vurduymaz, seçim derdine düşmüş eşşek heriflere var elbet... hani her önlem alınmıştı, Allah'tan sadece bir havaalanı var onu bile koruyamadınız... herşeyi güllük gülistanlık göstermekle ülke yönetilmez... ama sizde suç yok sizi seçen biz suçluyuz...