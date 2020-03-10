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3 kişi daha Koronavirüs şüphesiyle karantinada!

3 kişi daha Koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

10 Mart 2020 Salı 11:13
4574 Okunma
3 kişi daha Koronavirüs şüphesiyle karantinada!

Kuzey Kıbrıs’ta koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan vaka sayısı artıyor...

Testlerin yapılması amacıyla 3 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCorona
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vatanperver 2020-03-10 11:24:02

Siyasiciler ortaya cikip bizde virus yoktur diye atiyorlardi. Ne oldu simdi.Bos bos konusuyorlardi.

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Misafir Avatar
vatansever 2020-03-10 11:37:01 @vatanperver

rum tarafı acıklamasa yıne yok derlerdı,Allahtan rumlar acıkladıda bıraz olayın cıddıyetıne vardılar

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veysel 2020-03-10 11:43:22

hepimiz ölelim de rahat edin siyaset ticaret turizm diye herkes ülkeye alındı

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nmk 2020-03-10 12:47:33

Devlet'imize haaşa lafım yok ama şuan hükümet eden devleti yöneten vurduymaz, seçim derdine düşmüş eşşek heriflere var elbet... hani her önlem alınmıştı, Allah'tan sadece bir havaalanı var onu bile koruyamadınız... herşeyi güllük gülistanlık göstermekle ülke yönetilmez... ama sizde suç yok sizi seçen biz suçluyuz...

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