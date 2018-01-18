3 kişinin cinayetle bağlantısı yok

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Alsancak’ta 29 aralıkta Aralık ayında evinin balkonunda sol karın, sırt ve göğüs kısmından 6 kez bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Libya uyruklu üniversite öğrencisi Mohamed Jumma Salem Attroug’un cinayet soruşturmasıyla ilgili tutuklanan 5 zanlıdan ikisinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatılırken, üç zanlı ise teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Polis, cinayet zanlısı Maxim Afreh’in maktul Mohamed Attroug’u bıçakladığı esnada, Omar Qutob isimli zanlının ise maktulün kafasına odunla vurduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Attroug’un cinayet zanlısı Ürdün uyruklu 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havaalanı’nda KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı esnada polis tarafından yakalanmasının ardından suç ortaklarının sayısı 5’e çıkmıştı.

5 zanlıdan 3’ü dün teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 5’er bin TL’lik nakdi teminat yatırmaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve Omar Makram Amin Al Qutob isimli zanlıların ise tutukluluk süreleri 7’şer gün daha uzatıldı.

Başına odunla vurdukları ortaya çıktı

“Adam öldürme”, “Kanunsuz topluluk” ve “Kanunsuz bıçak tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash, Omar Makram Amin Al Qutob, Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer zanlıların Alsancak’ta 29 Aralık’ta meydana gelen “Adam Öldürme” meselesiyle ilgili tutuklu olduklarını belirtti.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, 29 Aralık’ta saat 01.45’te Alsancak’ta Piyale Paşa Sokak 4 numaralı evin zemin katındaki balkonda, zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, ikametgâhta kalan Mohamed Jumma Salem Attroug’u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı 6 yerine sapladığını ifade etti.

Maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirten Zaifer, Omar Makram Amin Al Qutob isimli zanlının ise bıçaklama olayı esnasında maktulün kafasına odunla vurduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Cinayet zanlısı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’i Ercan Havaalanı’na götüren kişinin yine Omar Makram Amin Al Qutob ve halen aranan şahıs olduğunun tespit edildiğini de kaydeden Zaifer, zanlıların cezai ehliyet kontrolü için Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

20 gündür tutuklulukları devam ediyor

Gönüllü ifade veren zanlıların vermiş oldukları ifadeler arasında çok fazla çelişki ve fark olduğuna değinen Zaifer, zanlıların yaklaşık 20 gündür tutuklu olduğunu da belirtti.

Alınan 8 günlük ek tutukluluk süresinde 7 kişiden daha ifade alındığını kaydeden Hüseyin Zaifer, halen aranan bir şahıs olduğuna, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğuna, telefon dökümlerinin inceleneceğine ve alınması gereken yeni tanık ifadeleri olduğuna dikkat çekerek, Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ve Omar Makram Amin Al Qutob isimli zanlıların tahkikat maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

3 kişinin cinayetle bağlantısı yok

Cinayet olayı ile bağlantıları olmadığı ortaya çıkan Taimour Khaled Tantash, Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim isimli zanlılar ise 29 Aralık’ta saat 01.45’te Alsancak’ta Piyale Paşa Sokak 4 numaralı evin bahçesinde kavga çıkarmak amacıyla toplandıkları için “Kanunsuz Topluluk Oluşturmak” suçlamasıyla teminat duruşmasına çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, cinayet olayıyla bağlantısı olmayan zanlıların bu meselede tanık konumunda olduklarını da ifade etti. Zaifer, zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını dile getirerek, yargılanma safhasında hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.