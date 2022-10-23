3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi

(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Andım Baytunç olayla ilgili bulguları aktardı. Baytunç 17 Ekim 2022 tarihin de meydana gelen Katle Teşebbüs suçları ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde, Güzelyurt’ta sakin zanlı D. P.’nin olayda yer alan N. V., Y. T. ve E. Ş. kendisinin kullanımında bulunan LZ 983 plakalı Toyota Auris model aracı ile cezadan kurtarmak maksadı ile olay yerinden alıp götürmek sureti ile feri fail suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu halen daha incelenen kamera görüntüleri olduğu ve zanlının söz konusu şahıslar ile hangi güzergâhları izlediğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.