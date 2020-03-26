3 köy karantina altına alındı

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını açıkladı. Kararın korona virüs merkezi tarafından alındığını paylaşan Muhtar Hacıhasanoğlu, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:

DUYURU : Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır yollar kapanmış bulunmaktadır üm bölge halkının dikkatine