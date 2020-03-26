3 köy karantina altına alındı

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını açıkladı. Kararın korona virüs merkezi tarafından alındığını paylaşan Muhtar Hacıhasanoğlu, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.
Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:
DUYURU : Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır yollar kapanmış bulunmaktadır üm bölge halkının dikkatine
Son Güncelleme: 26.03.2020 22:28
Yetkili bir agiz yokmu? Karantinaya muhtar mi aldi?
Çin lağım ve foseptikten virüslerin 10. Katta ki bir eve borular vasıtası ile taşınıp kişiyi hasta ettiğini ispatladı. Lağımların desenfekte edilmesi sürekli gerekiyor. Kendinizi koruyun. İçme sularınız ve lababolarınız tehdit altında.