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3 köy karantina altına alındı

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını açıkladı

26 Mart 2020 Perşembe 21:14
2859 Okunma
3 köy karantina altına alındı

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını açıkladı. Kararın korona virüs merkezi tarafından alındığını paylaşan Muhtar Hacıhasanoğlu, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:

DUYURU : Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır  yollar kapanmış bulunmaktadır üm bölge halkının dikkatine

Son Güncelleme: 26.03.2020 22:28
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsDipkarpazKarpazKarantina
Yorumlar
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Hakki 2020-03-26 21:22:05

Yetkili bir agiz yokmu? Karantinaya muhtar mi aldi?

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Covid-19 bulaşması 2020-03-26 22:40:03

Çin lağım ve foseptikten virüslerin 10. Katta ki bir eve borular vasıtası ile taşınıp kişiyi hasta ettiğini ispatladı. Lağımların desenfekte edilmesi sürekli gerekiyor. Kendinizi koruyun. İçme sularınız ve lababolarınız tehdit altında.

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