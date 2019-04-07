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3. Kozan Köy Hellim ve Pastelli Festivali Açıldı

07 Nisan 2019 Pazar 09:42
3. Kozan Köy Hellim ve Pastelli Festivali Açıldı
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Lapta Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 3. Kozanköy Hellim ve Pastelli Festivali’nin açılışı dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından gerçekleştirildi. Festival bugün tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile stantları gezerek bölge halkı ile sohbet etti.

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3. Kozanköy Hellim ve Pastelli Festivali’nde bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, çeşitli belediyelerin köylerde düzenledikleri etkinliklere katılmanın kendisine halkla kucaklaşma imkânı verdiğini dile getirdi.

Akıncı, “Bu etkinlikler sizlerle aynı havayı teneffüs etme, aynı yerel lezzetlerden tatma ve karınca kararınca o köyün ekonomisine toplumca küçük bir katkıda bulunma imkânı veriyor. Bizim burada sizin aranızda bulunmak hem bir görevdir hem de içten gelerek, severek yaptığımız bir şeydir. Bizleri öyle bir misafirperverlikle karşılıyorsunuz ki sadece aranızda bulunmaktan bahtiyarlık duyuyoruz o nedenle bir kere daha hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Her festivalin kendine özgü marka denebilecek özellikleri olması gerektiğine işaret eden Akıncı, her festivalin kendi yerel zenginliklerini katılımcılarla paylaşması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, festivallerdeki stantlarda sergilenen yöresel ürünlerin yapım aşamasıyla ilgili bilgilerin paylaşılmasının oldukça yararlı olacağını ve yabancı turistlerin de ilgisini çekeceğini kaydederek 3. Kozanköy Hellim ve Pastelli Festivali başarılı geçmesini temenni etti.

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Anahtar Kelimeler:
HellimPastelli Festivali
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maviş 2019-04-07 13:43:35

Karşıyaka Et pazarinda búyúk rezillik

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