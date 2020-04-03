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3 kurumun maaş kesintileri hafta içi iade edilecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda aktif ve sürekli olarak çalışanların maaşlarından yapılan yüzde 25 oranındaki kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde geri ödeneceğini açıkladı.

03 Nisan 2020 Cuma 16:00
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3 kurumun maaş kesintileri hafta içi iade edilecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda aktif ve sürekli olarak çalışanların maaşlarından yapılan yüzde 25 oranındaki kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde geri ödeneceğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, tüm devlet çalışanlarından 5 bin TL taban ve 8 bin 500 TL tavan maaşı olmak kaydıyla, yüzde 25 oranında maaş kesintisi yapıldığını hatırlattı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu; Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı kadrolarında olup da aktif ve sürekli görev yapan çalışanlara, bu kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde iade edileceğini duyurdu.

AYNI GEMİDEYİZ

Bakan Amcaoğlu, çok zor günlerden geçildiğini bir kez daha hatırlatırken, “Hepimiz aynı gemi içerisindeyiz ve birbirimize inanarak, güvenerek, bu kötü günleri birlikte aşacağız” mesajını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıOlgun AmcaoğluSağlık BakanlığıPolis Genel MüdürlüğüSivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
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vatandaş 2020-04-03 16:46:55

özel sektörün 1500 tl sini ne zaman ödeyeceksiniz sayın bakanım? beş parasız kaç gün daha dayanacayık evde hapis?

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