3 lisenin ana giriş kapısı çöplüğe dönüştürüldü

Havadis gazetesind yer alan habere göre; KKTC’nin en büyük kütüphanesi, başkentin en büyük üç lisesinin ana girişi adeta çöplüğe dönüştürüldü. AKM’nin önünde insanların oturup dinlenmesi için ayrılan yerin ortası çöplerle dolduruldu

Başkent Lefkoşa’da, geniş katılımlı kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve yüzlerce çocuğun eğitim gördüğü Lefkoşa Türk Lisesi’nin giriş kapısının önü çöplüğe dönüştürüldü.

AKM ve lisenin ana giriş kapısı önünde duyarsız kişilerce oluşturulan çöp yığının arasında kurumuş ağaç dallarından naylon maddelere, karton bardaklardan yağ tenekesine kadar birçok türden atık bulunuyor.

Kültür ve sanat merkezinin ana giriş kapısındaki bu manzara çirkin bir intiba yaratırken yüzlerce çocuğun sağlığını da tehdit ediyor.