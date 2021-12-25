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3 metre yükseklikten düştü!

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:25
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3 metre yükseklikten düştü!
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Polis Basın subaylığı Açıklaması:

24.12.2021 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Girne-Karaoğlanoğlu’nda sakin Mehmet Özgür KURT (E-45) evinin anahtarını içeride unuttuğu gerekçesi ile ikinci katta bulunan ikametgahının balkonundan içeriye girmeye çalıştığı esnada balkon korkuluğunun kırılması sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralanmıştır. Mehmet Özgür KURT, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan muayenesinde sol kürek kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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