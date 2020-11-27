Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi

3 metre yükseklikten düştü

Girne'de bir inşaatta iş kazası yaşandı.

27 Kasım 2020 Cuma 14:29
1009 Okunma
3 metre yükseklikten düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.11.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bir inşaata çalışan  Amangeldi TAGANOV (E-48), iskele yükleme işi yaptığı sırada bodruma açılan havalandırma boşluğu üzerindeki tahtayı almaya çalıştığı esnada dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten bodrum katının beton zeminine düşmek suretiyle yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bel ve sol elinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Iş Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 ay hapse mahkum oldular
3 ay hapse mahkum oldular
Kritik yemek başladı
Kritik yemek başladı
KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi
KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim