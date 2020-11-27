3 metre yükseklikten düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.11.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bir inşaata çalışan Amangeldi TAGANOV (E-48), iskele yükleme işi yaptığı sırada bodruma açılan havalandırma boşluğu üzerindeki tahtayı almaya çalıştığı esnada dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten bodrum katının beton zeminine düşmek suretiyle yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bel ve sol elinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.