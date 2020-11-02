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3 metre yüksekten düştü

3 metre yüksekten düşen şahıs yoğun bakıma alındı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 10:43
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3 metre yüksekten düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

01.11.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de Zeytindalı Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta, çinkodan mamul garajın damı üzerine çıkarak zeytin toplayan Abidin TAŞÇI (E-46), garaj çatısının kendi ağırlığını taşıyamaması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır bir şekilde yaralanmıştır. Abidin TAŞÇI kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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