Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.972
DOLAR
3.7466
STERLİN
5.3196
EURO
4.6537
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

3 parti ve bir dernek daha destek verdi

“Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne 3 parti ve bir dernek daha destek belirtti...

26 Ocak 2018 Cuma 15:47
3 parti ve bir dernek daha destek verdi
banner10

Sendikal Platform’un bugün saat 17.00’de düzenleyeceği “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne 3 siyasi parti ve 1 derneğin daha destek belirttiği açıklandı.

Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, eyleme, YKP, BKP, TKP-YG ve GÜKAD’ın da destek belirttiğini duyurdu.

Eylem, barış, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hoşgörü, kardeşlik, saygı gibi değerlerin karşısına konulmak istenen linç kültürü, şiddet, ayrımcılık, savaş ve faşizan yaklaşımları kabul etmediklerini, barış, demokrasi ve özgürlük mücadele ve taleplerini bir kez daha ortaya koyacaklarını kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Barışa ve demokrasiye inanan, kendi irademizle yönetilmemizi savunan ve yıllar içerisinde oluşturduğumuz değerlerimize, kültürümüze, özgürlüklerimize saygı gösterilmesini talep eden, bu ülkeyi yurt bilen herkesi saat 17:00’de Dereboyu’nda toplanıp yürümeye bir kez daha davet ediyoruz. Hade sokağa!” ifadeleriyle katılım çağrısı yaptı.

Yürüyüşle ilgili dün düzenlenen basın toplantısında, bugünkü eylemde sadece Sendikal Platform tarafından belirlenen sloganların atılacağı ve pankartın taşınacağı duyurulmuştu. 

Yürüyüş saat 17.30’da başlayacak ve Meclis önünde saat 20.00’de tamamlanacak. 

Sendikal Platform’un düzenleyeceği yürüyüşe destek veren siyasi parti ve örgütler şöyle:

“KTMMOB, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Baraka Kültür Merkezi, KŞK-Sen( Kayıp Şahıslar Komitesi Sendikası), Bağımsızlık Yolu, Has-Der, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Boran Kültür Merkezi, Kuir Kıbrıs, Management Center, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Arif Hasan Tahsin Vakfı, UniteCyprusNow, TCEP (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu), Özgür Kadın Akademisi, Girne İnisiyatifi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Barış Derneği, DKB (Devrimci Komünist Birlik), Hazine-Sen, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, YKP, BKP, TKP-YG ve GÜKAD.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP-YG: "Stelya'nın sınırda kalması kabul edilemez"
TKP-YG: "Stelya'nın sınırda kalması kabul edilemez"
Alevi Kültür Merkezi: "İnsanları ayrıştırmaktan başka bir şey değil”
Alevi Kültür Merkezi: "İnsanları ayrıştırmaktan başka bir şey değil”
'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için toplanacaklar
'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için toplanacaklar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim