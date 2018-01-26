3 parti ve bir dernek daha destek verdi

Sendikal Platform’un bugün saat 17.00’de düzenleyeceği “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne 3 siyasi parti ve 1 derneğin daha destek belirttiği açıklandı.

Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, eyleme, YKP, BKP, TKP-YG ve GÜKAD’ın da destek belirttiğini duyurdu.

Eylem, barış, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hoşgörü, kardeşlik, saygı gibi değerlerin karşısına konulmak istenen linç kültürü, şiddet, ayrımcılık, savaş ve faşizan yaklaşımları kabul etmediklerini, barış, demokrasi ve özgürlük mücadele ve taleplerini bir kez daha ortaya koyacaklarını kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Barışa ve demokrasiye inanan, kendi irademizle yönetilmemizi savunan ve yıllar içerisinde oluşturduğumuz değerlerimize, kültürümüze, özgürlüklerimize saygı gösterilmesini talep eden, bu ülkeyi yurt bilen herkesi saat 17:00’de Dereboyu’nda toplanıp yürümeye bir kez daha davet ediyoruz. Hade sokağa!” ifadeleriyle katılım çağrısı yaptı.

Yürüyüşle ilgili dün düzenlenen basın toplantısında, bugünkü eylemde sadece Sendikal Platform tarafından belirlenen sloganların atılacağı ve pankartın taşınacağı duyurulmuştu.

Yürüyüş saat 17.30’da başlayacak ve Meclis önünde saat 20.00’de tamamlanacak.

Sendikal Platform’un düzenleyeceği yürüyüşe destek veren siyasi parti ve örgütler şöyle:

“KTMMOB, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Baraka Kültür Merkezi, KŞK-Sen( Kayıp Şahıslar Komitesi Sendikası), Bağımsızlık Yolu, Has-Der, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Boran Kültür Merkezi, Kuir Kıbrıs, Management Center, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Arif Hasan Tahsin Vakfı, UniteCyprusNow, TCEP (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu), Özgür Kadın Akademisi, Girne İnisiyatifi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Barış Derneği, DKB (Devrimci Komünist Birlik), Hazine-Sen, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, YKP, BKP, TKP-YG ve GÜKAD.”