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3 Rum hırsızlık yaptı

14 Ekim 2018 Pazar 13:04
3 Rum hırsızlık yaptı

Kamalı Haber

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren New Balance isimli konfeksiyon mağzasına müşteri olarak  giren 3 kişi kıyafet çalıp koşarak kaçmıştır. Olay yerine polisin gelmesi ve kamera görüntülerinin incelkenmesi üzerine zanlı Emilianos Panayi’nin tespit edilerek tutuklanmıştır. Tutuklanan zanlı dün lefkoşada mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos Panayi’nin 13 Ekim 2018 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan New Balence isimli spor giyim mağazası içerisinde yanındaki arkadaşları Nikolas Kyprianou, Pavlos Melakis ile beraber mağaza içerisinden 1 adet New Balance marka gri renk süveter,1 adet beyaz renk tişört alıp koşarak kaçtıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gelen polis ekplerinin kamera görüntülerinden zanlıların eşkalini tespit ettiğini ve bölgede geç çaplı arama başlattıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Havva Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos Panayi’nin devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandığını ancak birlikte olduğu arkadaşları Nikolas Kyprianou, Pavlos Melakis’in henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranan 2 kişi bulunduğunu ayrıca zanlının ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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salih 2018-10-14 14:44:26

serhat incirliye ithaf olunur

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Valentina 2018-10-14 14:54:51

Doyumsuzlar. Bu kadarı da olmaz. Açtınız kapıyı,sonuçlara katlanacaksınız. Koynunda yılanı bestliyorsunuz. Daha bu başlangıç. Bir de anlaşma istiyorsunuz. Domuzlarla anlaşma olmaz. Raüf ďenktaş beynimiz herzaman söylerdi, rumlardan dost olmaz. Onlara hiç pirzaman hiç poşet olmaz gene de. Ama Allah boyacı de il. Allah onları bildiği yapsın. Sizde ışte görün.

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cansu 2018-10-14 15:02:25 @Valentina

kusura bakmayınız ama çok cahilce bir yorum yaptınız.Hırsızlık olaylarını KKTC DE ZATEN ÇOK SIK GÖRÜYORUZ VE BUNLARIN BİRÇOĞU TC Lİ VATANDAŞLARDIR.ÇÖZÜM İSTEMEMİZ DEMEK BİZİM RUMLARLA İÇ İÇE YAŞAMAMIZ DEMEK DEĞİLDİR.İKİ TOPLUMLU FEDERAL ÇÖZÜMDEN YANAYIZ LÜTFEN BUNLARI FARKLI LANSE ETMEYİNİZ

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