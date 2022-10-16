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3 Saat elektrik verilmeyecek

Girne'de bazı bölgelere orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, 09.00-12.00 saatleri arasında üç saat elektrik verilemeyecek.

16 Ekim 2022 Pazar 16:31
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3 Saat elektrik verilmeyecek



KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi etkilenecek.

Anahtar Kelimeler:
GirneElektrik Kesintisi
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