3 saatlik elektrik kesintisi

Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt'un bir kısmı ve bölgedeki su motorlarına yarın 10.00 ile 12.00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi, sözkonusu bölgelerde yapılacak çalışma nedeniyle olacak.
DEĞİRMENLİK’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle elektriğin 3 saat süreyle kesik olacağı belirtildi.
Taş devri , Tunç devri , demir devri , KaKa T.C devri .