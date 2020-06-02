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3 saatlik elektrik kesintisi

 Cengiz Topel Hastanesi,  Yeşilyurt'un bir kısmı ve bölgedeki su motorlarına yarın 10.00 ile 12.00 arası elektrik verilemeyecek.

02 Haziran 2020 Salı 19:15
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3 saatlik elektrik kesintisi

 Cengiz Topel Hastanesi,  Yeşilyurt'un bir kısmı ve bölgedeki su motorlarına yarın 10.00 ile 12.00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi, sözkonusu bölgelerde yapılacak çalışma nedeniyle olacak.

DEĞİRMENLİK’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle elektriğin 3 saat süreyle kesik olacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 02.06.2020 19:17
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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Gibri 2020-06-02 19:40:30

Taş devri , Tunç devri , demir devri , KaKa T.C devri .

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