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3 saatlik elektrik kesintisi

Girne bölgesinde Bahçeli köyüne yarın 09:30 ile 12:30 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:50
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3 saatlik elektrik kesintisi

Girne bölgesinde Bahçeli köyüne yarın 09:30 ile 12:30 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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