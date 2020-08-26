3 saatlik elektrik kesintisi

Girne bölgesinde Bahçeli köyüne yarın 09:30 ile 12:30 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.
Girne bölgesinde Bahçeli köyüne yarın 09:30 ile 12:30 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Girne bölgesinde Bahçeli köyüne yarın 09:30 ile 12:30 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.