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3 saatlik elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek. 

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:34
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3 saatlik elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın, ağaç budama çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Güzelyurt Taksim Sineması bölgesi, Turgut Özal Caddesi, Şehit Hicri Gümüş Sokak ve Şehit Ali Avcı Sokak’ta elektrik kesik olacak. 

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