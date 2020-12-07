3 saatlik elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın, ağaç budama çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Güzelyurt Taksim Sineması bölgesi, Turgut Özal Caddesi, Şehit Hicri Gümüş Sokak ve Şehit Ali Avcı Sokak’ta elektrik kesik olacak.