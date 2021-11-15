Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini bastı
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini...
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
banner107
Flaş Haber
Kümese giren köpeği vurdu!
Kapat

3 saatlik elektrik kesintisi

Girne bölgesinde yüksek ve orta gerilimde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

15 Kasım 2021 Pazartesi 12:46
399 Okunma
3 saatlik elektrik kesintisi
banner108

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle: 
“Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. çevresi, Yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve çevresi, Zeytinlik Köyü doğusu, GÜYAP Evleri bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar çevresi, K'oğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları bölgesi, Kaşkar Court bölgesi, Jasmine Court Hotel ve civarı ile Mavi Kordon Apt.ları bölgesi, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü bölgesi, Yalı bölgesi ve Askeri Hastane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve çevresi, Akpınar Pastanesi Çemberi ve civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve civarı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı,  K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Polisten açıklama
SON DAKİKA! Polisten açıklama
CUMHURİYET BAYRAMINI “PROTOKOL” KUTLAYACAK
CUMHURİYET BAYRAMINI “PROTOKOL” KUTLAYACAK
Pandemi hastanesinde ürküten tablo
Pandemi hastanesinde ürküten tablo
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim