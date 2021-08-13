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“3. Spot Caretta Fest” Yarın Alagadi’de Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) tarafından organize edilen “3. SPOT Caretta Fest” adlı etkinlik, bu hafta sonu Alagadi’de gerçekleştiriliyor.

13 Ağustos 2021 Cuma 12:52
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“3. Spot Caretta Fest” Yarın Alagadi’de Başlıyor

Pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen iki gün sürecek festival, yarın saat 17.30’da kamp ve festival alanının açılması ile başlayacak. Kum tepelerinin arkasındaki alanda, sahilden uzakta saat 22.00’ye kadar sürecek konserlerle devam edecek festivalin ilk gününün sonunda katılımcılar çadır alanında kamp yapabilecek. 

Festivalin ikinci günü olan Pazar günü sahilde her yaştan insana yönelik eğlenceli oyunlar ve aktiviteler düzenlenecek ve gün batarken denize ulaşamayan yavrular akşamüzeri denize salınacak. 

İki günlük etkinlik süresince festival alanı içerisinde stantlarda yiyecek ve hediyelik eşya satışı da gerçekleştirilecek. 

SPOT tarafından yapılan açıklamada, ilk iki festivalin, Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ilgi çekmek amacı ile Dipkarpaz Köyü ve Ayfilon Plajı’nda düzenlendiği hatırlatılarak, “Bu sefer kalbimizin ilk günden bu yana attığı Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde gerçekleştiriyoruz. Her zamanki gibi amacımız adada yaşayan ya da ülkemizi ziyaret eden herkese kaplumbağaları tanıtmak, koruma alanlarının korurken de eğlenceli olabileceği anlayışını geliştirmek ve hep birlikte koruma çalışmalarını güçlendirmektir” denildi.

Geceleri insanların deniz kaplumbağası üreme alanlarındaki varlığının bu canlıların yumurtlamasına ya da yavruların denize ulaşmasında büyük engel teşkil edebildiğini ve bu nedenle pek çok sahilde insan varlığının kısıtlandığını belirten SPOT, Alagadi’nin de bu alanlardan birisi olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Fakat biz biliyoruz ki hem bu muazzam güzellikteki canlılara yaşama şansı verebilir hem de eğlenmeye devam edebiliriz. Sadece, daha duyarlı ve biraz daha anlayışlı olmamız gerekli. Bu festivaldeki amacımız da bu duyarlılığı tüm toplumumuza aşılamak. Bu amaçla, yarın gece gerçekleştirilecek konserler kum tepelerinin arkasındaki alanda sahilden uzakta gerçekleştirilecek, pazar günü ise sahilde çocuklar için takım oyunları olduğu gibi, yetişkinler ve ailelere hitap eden etkinlikler düzenlenecek ve en son da gün batarken denize ulaşamayan yavruların akşamüzeri denize salınması ile festival son bulacaktır.”

Tüm halkı birlikte kaplumbağaları kutlamaya davet eden SPOT, gece saat 20.00 ile sabah 08.00 arasında sahile giriş yapılmayacağını da belirtti.

Festival çadır alanındaki kamp yeri hakkında detaylı bilgi için SPOT sosyal medya hesaplarından SPOT ile iletişime geçilebileceği de kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma DerneğiSPOT
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