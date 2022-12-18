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3 sürücü tutuklandı!

17-18.12.2022 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

18 Aralık 2022 Pazar 11:48
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3 sürücü tutuklandı!



Denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3065 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, toplam 618 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 35 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 3 sürücü ise tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞATrafikDenetim
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