3 Tarihi Çeşme'de çalışma

Lefkoşa’daki 3 tarihi çeşme’de konservasyon çalışması başladı. Girne’de 3, Larnaka ve çevresinde de 3 olmak üzere, toplam 6 adet Osmanlı dönemi çeşmesinin konservasyon çalışması için de proje hazırlıkları yapılıyo

Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışma, Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, paylaşımında “İnsanlığın varoluşundan itibaren su da hayatın ve medeniyetin bir parçası oldu. Bunun en güzel örneği tarihi çeşmelerdir” dedi.

Tuncay, “Kültürel Miras Teknik Komitesi, Lefkoşa Sarayönü'nde bulunan Esseyit Mehmet Emin Efendi Çeşmesi, Zahra Sokak girişinde bulunan Zehri Çeşmesi ve yine Lefkoşa Mahkemeleri yanında bulunan İngiliz dönemi çeşmesinde konservasyon çalışması gerçekleştirilmeye başlamıştır. UNDP'ye verdiği teknik ve Avrupa Birliği'ne vermiş olduğu mali destek için teşekkür ederiz.” İfadesini kullandı.

Tuncay, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada Girne’de 3, Larnaka ve çevresinde de 3 olmak üzere, toplam 6 adet Osmanlı dönemi çeşmesinin konservasyon çalışması için de proje hazırlıklarının başladığını söyledi.