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3 TL’lik çakmak hırsızlığına 15 ay hapis

(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta bir evden 3 TL’lik çakmak sirkat etmekten suçlu bulunan sabıkalı zanlı Hasan Yalınayak, 15 ay hapis cezası aldı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:53
3 TL’lik çakmak hırsızlığına 15 ay hapis

(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta bir evden 3 TL’lik çakmak sirkat etmekten suçlu bulunan sabıkalı zanlı Hasan Yalınayak, 15 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığın işlediği Ev açma ve İkametgahtan sirkat suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın işlediği ev açma suçlarının 7 yıla, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıla, Kasti hasar suçunun 3 yıla, mülke tecavüz 2 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Hüdaverdi, sanığın Osman Hür’ün ikametgahına camı kırarak, hasar verip, içeriye girip, 3 TL değerindeki çakmağı sirkat ettiğini söyledi. Sirkat suçlarının toplumun huzurunu kaçırdığını belirten Hüdaverdi, sanığın çalmış olduğu çakmağın maddi değerinin cüzi görüle bileceğini ancak hiçkimsenin başkasının konutuna girmeye hak ve yetkisi olmadığına vurgu yaptı. Hüdaverdi, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 28.06.2019 16:58
Anahtar Kelimeler:
3tlHırsızlıkHapis15 Ay
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Doğru Söz 2019-06-28 19:56:48

Yok bok!

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