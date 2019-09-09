3. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılış töreni gerçekleştirildi

Vounous Nekropolü’nden çıkan ancak yurt dışına kaçırılan eserlerin replikalarının yeniden hayat bulacağı “Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu”na bu yıl KKTC yanında 14 ülkeden 74 sanatçı katılıyor.

Sempozyumun resmi açılış törnei dün akşam gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan, Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik,sempozyuma bu yıl 14 ülkeden 74 sanatçının katıldığını belirterek, sempozyumun ileri ki yıllarda daha kapsamlı bir hale geleceğini belirtti.

Amaçlarının Vounous Nekropol Alanını , düzenleyerek, burayı yıl boyunca ziyaret edilen ve üretim yapılan bir yer haline getirmek olduğunu söyleyen Atik, sempozyumun gerçekleşmesine önemli katkı koyan Cumhurbaşkanlığı ve Vakıflar İdaresine de teşekkür etti.

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Başkanı Rauf Ersenal, Vounous’un tarihçesi ve burada yapılan kazılar hakkında bilgi vererek, sempozyumun ülke tarihi ve kültürü için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

VounousPişmiş toprak sempozyumunun,,Çatalköy Belediyesi desteğiyle vücut bulduğunu dile getiren Ersenal, 5 bin yıllık tarihe ve kültürel mirasa yeniden hayat veren projenin , Akdeniz’de tek olduğunu söyledi.

Vounous’tan yurtdışında kaçırılarak , sergilenen eserlerin,replikalarını yaparak yeniden bu topraklara sembolik de olsa kazandırmak istediklerini dile getiren Ersenal,sempozyumda, metal ve dokuma işlerinin de yer aldığı arkeolojinin farklı alanlarının da dahil olduğunu anlattı.

Amaçlarının Vounous Nekropolünü, 12 ay üretim yapılan, vatandaşlar ve turistlerin gezebileceği açık hava müzesi bronz çağı köyüne dönüştürmek olduğunu kaydeden Ersenal, sempozyumun gerçekleşmesine emek veren herkese teşekkür etti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da konuşmasında,belde de yer alan tarihi eserlere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, 5 bin yıllık Vounous medeniyetine sahip çıkmak adına bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, amaçlarının, Vounous’tan çıkarılan ve yurt dışına kaçırılan eserlerin replikalarının sergileneceği , 12 ay üretimin devam edeceği bir açık hava müzesi oluşturmak olduğunu anlattı.

Sempozyumda 5 bin yıl önce kurulmuş Vounous Nekropolü’nden çıkarılan ancak yurt dışına kaçırılan eserlerin replikalarının yapılmaya devam edeceğini belirten Hulusioğlu, burada bir bronz çağı yerleşkesi oluşturarak ve ülkenin önemli bir kültür mirası olan Vounous’a yeniden hayat vermek, bu gibi faaliyetlerle , ülke tarihi ve kültürünü gelecek nesillere ve turistlere tanıtmak olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar ise konuşmasında, sempozyumun ülke tarihi ve kültürü için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, sempozyumda 5 bin yıl önce kurulmuş Vounous Nekropolü’nden çıkarılan ancak yurt dışına kaçırılan eserlerin replikalarının yapılacağını anımsattı.

Projeyle, ülke kültürü ve tarihinin önemli bir değerine sahip çıkan Çatalköy Belediyesi ve proje ekibini kutlayan Tatar, Vounous’un bu çalışmalarla, ülke turizmine , kültürüne tarihine kaktı yapan, üretimin yıl boyunca devam ettiği, ziyarete açık bir açık hava müzesi olarak ülkeye kazandırılmasını diledi.

Vounous Pişmiş Toprak sempozyumunu hayata geçirerek , ülkeye bu zenginliği kazandıran Çatalköy Belediyesi ve Vounous ekibini kutlayan Tatar, ülke tarihine , kültürüne ait bir medeniyete yeniden hayat verilmesi, eserlerin yeniden ortaya çıkarılması , bunun dünyaya anlatılmasının önemine vurgu yaparak, bunun diğer bölgelere de örnek olmasını diledi.

Bu topraklardan yurt dışına kaçırılan , ülke tarihine ve kültürüne ait kültürel mirasın yeniden bu topraklara getirilmesinin önemine de işaret eden Tatar,bu zenginliklerin yeniden ülkeye kazandırılmasının bir hedef olması gerektiğini ve bu eserlerin ülkeye iadesi için girişim yapılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar , sanatçıların çalıştığı kulübeleri ve sergi alanlarını gezdi gecede daha sonra birçok görsel şov da sunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, basına yaptığı açıklamada, bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen sempozyuma 14 ülkeden katılım olduğunu anımsatarak, bu önemli uluslararası kültür sanat olayına hayat veren Çatalköy Belediyesi ve Vounous Proje ekiplerini kutladı.

Burada üretilen eserlerin Bedesten’de sergilendiğini anımsatan Akıncı, projenin desteklenmesi gereken önemli bir uğraş olduğuna dikkat çekti.

Çatalköy Beleidyesi ve Vounous Proje ekibinin burayı, yıl boyunca üretim yapılan ve gezilebilecek bir alana dönüştürme amacı olduğunu belirten Akıncı, bu konuda desteğe, farkındalığın ve devlet katında desteğin artmasına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da projeye desteklerinin devam edeceğini dile getiren Akıncı, “Çünkü yaptıkları iş, hem bu adanın geçmişine sahip çıkmak , hem de geleceğe taşınmasına bir katkıdır.Gerçek anlamda bir tanıtım da budur. Bizim adamız, binlerce yıllı bir tarihi barındırıyor, bilinen tarih 10 bin yıl öncesine kadar dayanıyor ve 5 bin yıl önce var olan bir yerleşim alanının bu tür bir etkinliğe sahne olması, uluslararası turizm alanında da mutlaka bu günkünden çok daha fazla ilgi uyandıracak potansiyele sahiptir diye değerlendiriyorum”dedi.

Akıncı, sempozyumun gerçekleşmesine kaktı koyan herkesi kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

14 ülkeden 74 profesyonel ve amatör seramik sanatçısı katılacağı sempozyum kapsamında bu yıl sadece seramik çalışmaları,değil bronz ve cam dökümü , bira ve ekmek yapımı gibi , 5 bin yıl öncesinin teknikleriyle üretimler hayat bulacak.

(BRT)