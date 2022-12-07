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3'üncü toplantı Yenierenköy-Dipkarpaz’da düzenlendi

Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantılarının üçüncüsü, Yenierenköy-Dipkarpaz’da düzenlendi

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:59
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3'üncü toplantı Yenierenköy-Dipkarpaz’da düzenlendi



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerel üretimine destek olmak ve sürdürülebilir tarımsal çözümler üretirken doğru yol haritaları belirlemek amacıyla düzenlenen “Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları”nın üçüncüsü, 7 Aralık Çarşamba günü, Yenierenköy Derince Kültür Evi’nde düzenlendi.

Toplantı, birincil geçim kaynağını tarımsal faaliyetlerden karşılayan Yenierenköy-Dipkarpaz Bölgesi’ndeki çiftçilerin ve hayvancıların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve diğer paydaşların, KKTC vatandaşları ile birebir temas etme ve sorunlarını doğrudan dinleme fırsatı sunan bölge toplantılarında, üreticiler Türkiye’nin finans desteği ile gerçekleşen hibe programlarının başvuru süreçlerine dair de bilgi alma fırsatı yakaladı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen bölge toplantılarında; 4K, GİKAD, İŞKAD ve TİKA kurumları da faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere yerlerini aldı.

Şimdiye kadar Güzelyurt, Lefke ve Yenierenköy-Dipkarpaz bölgelerinde gerçekleşen toplantıların bir sonraki aşaması, 8 Aralık Perşembe günü, Beyarmudu, Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde, saat 10:00’da düzenlenecek.

“Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları” toplamda 11 bölgede gerçekleştirilecek.

Anahtar Kelimeler:
Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy ToplantılarıYenierenköyDipkarpazTürkiye CumhuriyetiKalkınma Ve Ekonomik İş Birliği Ofisi
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