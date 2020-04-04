3 üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 3 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 ithal ürünün 6’sı, 7 yerli ürünün 4’ü temiz çıktı.



Yerli ürünlerde, Ozanköy sakinlerinden Koray Kansu’nun ürettiği salatalık ve patlıcanda, Mağusa sakinlerinden Oktay Kara’nın ürettiği kapya biberde yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.