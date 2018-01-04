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“3 yıl içerisinde taahhütler yerine gelmezse istifa edeceğiz"

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YDP) Genel Başkanı Prof. Dr. Arıklı, 3 yıl içerisinde taahhütlerini yerine getiremezlerse istifa edeceklerini söyledi...

04 Ocak 2018 Perşembe 16:45
“3 yıl içerisinde taahhütler yerine gelmezse istifa edeceğiz"
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, üç yıl içerisinde taahhütlerini yerine getiremezlerse istifa edeceklerini söyledi ve diğer siyasi partilere de aynı sözü vermeleri çağrısında bulundu. 

Partiden yapılan açıklamaya göre Arıklı katıldığı bir televizyon programında, “Mevcut yapı bu şekilde sürdürülemez. Reformlar yapmalıyız. Reform yapabilmek için elimizi taşın altına koyacağız, risk alacağız. Risk alabilmeniz için de yürek ve cesaret gerekiyor, bu da bizde var. Biz halk için bedel ödeyeceğiz” dedi. 

Bugüne kadar hiçbir hükümetin ülkenin kalkınması için adımlar atamadığını savunan Arıklı,  “Halkın kalkınması için muktedir olamadılar, cesaret edemediler. Yandaşlarını, kendi çevrelerini kalkındırdılar. Hükümetlerin altında kalmaktan korktuğu ve sadece bir sorun olarak gündemde tuttuğu, ülkemizin en temel sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Biz başarılamayanı yapacağız. Sosyal hukuk devleti olma, demokrasiyi en geniş anlamıyla hayata geçirme yolunda adımlar atacağız. YDP'nin projeleri, halkın belli kısmını değil herkesi kucaklıyor” ifadesini kullandı. 

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Son Güncelleme: 04.01.2018 16:47
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