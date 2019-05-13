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3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde saatler değişiyor

13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:34
3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde saatler değişiyor
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Kıb-Tek’in 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde yeni döneme giriyor

Yeni haftada 16 Mayıs’tan itibaren tariflerdeki saatler değişecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, elektrikte tasarrufa gidilmesi ve vatandaşın isteği doğrultusunda seçeceği tarifeyi kullanabilmesi adına 1 Nisan’da başlattığı 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinin saatleri değişiyor.

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Buna göre, 16 Mayıs’tan itibaren, hafta içi elektrik kullanımının yoğun olmayan saatler 23:00/09:00 arası elektrik tüketimlerinde kilowatt saat başına 65.08 kuruş, hafta sonu 02:00/09:00 saatleri arası elektrik tüketimlerinde Kilowatt saat başına 63.08 kuruş ödenecek.

Tüketimin en çok olduğu zaman dilimi olan, hafta arası sabah saat 09:00 akşam üzeri saat 18:00’e kadar, elektriğin fiyatı 1lira 29.08 kuruşa çıkarken, hafta sonu ise tüketimin en yoğun olduğu öğlen saat 14:00 ve akşam üzeri saat 18:00’e kadar, elektriğin fiyatı 1 lira 27.08 kuruşa çıkıyor.

Normal tarifeye göre de, hafta içi 18:00-23.00 ve hafta sonu ise 09:00-14:00 ve 18:00-22.00 arasında kWh başına 98.73 kuruş ödenecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
KIB-TEK
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Mağusa 2019-05-13 11:18:22

Yahu bir siktirin gidin artık milleti nasıl soyacağınızı şaşırdınız Allah bin gara belanızı versin artık bu mübarek gün yeter be soysuzlar

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Misafir Avatar
:) 2019-05-13 14:20:31 @Mağusa

gozunu kapatmis yapistirmis kufur yegnim :) vatandasim oy veririm istedigim gibide soverim diyor.. yuru be kocum

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