3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde saatler değişiyor

Kıb-Tek’in 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde yeni döneme giriyor

Yeni haftada 16 Mayıs’tan itibaren tariflerdeki saatler değişecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, elektrikte tasarrufa gidilmesi ve vatandaşın isteği doğrultusunda seçeceği tarifeyi kullanabilmesi adına 1 Nisan’da başlattığı 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinin saatleri değişiyor.

Buna göre, 16 Mayıs’tan itibaren, hafta içi elektrik kullanımının yoğun olmayan saatler 23:00/09:00 arası elektrik tüketimlerinde kilowatt saat başına 65.08 kuruş, hafta sonu 02:00/09:00 saatleri arası elektrik tüketimlerinde Kilowatt saat başına 63.08 kuruş ödenecek.

Tüketimin en çok olduğu zaman dilimi olan, hafta arası sabah saat 09:00 akşam üzeri saat 18:00’e kadar, elektriğin fiyatı 1lira 29.08 kuruşa çıkarken, hafta sonu ise tüketimin en yoğun olduğu öğlen saat 14:00 ve akşam üzeri saat 18:00’e kadar, elektriğin fiyatı 1 lira 27.08 kuruşa çıkıyor.

Normal tarifeye göre de, hafta içi 18:00-23.00 ve hafta sonu ise 09:00-14:00 ve 18:00-22.00 arasında kWh başına 98.73 kuruş ödenecek.

(BRT)