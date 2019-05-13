3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde saatler değişiyor

Kıb-Tek’in 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde yeni döneme giriyor
Yeni haftada 16 Mayıs’tan itibaren tariflerdeki saatler değişecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, elektrikte tasarrufa gidilmesi ve vatandaşın isteği doğrultusunda seçeceği tarifeyi kullanabilmesi adına 1 Nisan’da başlattığı 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinin saatleri değişiyor.
Tüketimin en çok olduğu zaman dilimi olan, hafta arası sabah saat 09:00 akşam üzeri saat 18:00’e kadar, elektriğin fiyatı 1lira 29.08 kuruşa çıkarken, hafta sonu ise tüketimin en yoğun olduğu öğlen saat 14:00 ve akşam üzeri saat 18:00’e kadar, elektriğin fiyatı 1 lira 27.08 kuruşa çıkıyor.
Normal tarifeye göre de, hafta içi 18:00-23.00 ve hafta sonu ise 09:00-14:00 ve 18:00-22.00 arasında kWh başına 98.73 kuruş ödenecek.
(BRT)
Yahu bir siktirin gidin artık milleti nasıl soyacağınızı şaşırdınız Allah bin gara belanızı versin artık bu mübarek gün yeter be soysuzlar
gozunu kapatmis yapistirmis kufur yegnim :) vatandasim oy veririm istedigim gibide soverim diyor.. yuru be kocumBeğen (0) Beğenmedim! (0)