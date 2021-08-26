30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC'de de Kutlanacak

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden 30 Ağustos Zaferi, Başkomutan Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun, işgalci Yunanları Anadolu'dan atmak için 26 Ağustos'ta Afyon'da “Büyük Taarruz”u başlatması ve düşmanın Dumlupınar'da imha edilmesiyle kazanıldı.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da adlandırılan Büyük Taarruz'la Yunan orduları İzmir'e kadar kovalanmış, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştu. İşgal birliklerinin bazı bölgeleri tamamıyla terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak Türkiye topraklarının geri alındığı günü temsil ediyor. İlk kez 1924’te, Afyon'da, “Başkumandan Zaferi” ismiyle kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

TÜM İLÇELERDE TÖRENLER

Kutlamalar çerçevesinde 30 Ağustos Pazartesi günü başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam edecek; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın konuşmasının ardından tören resmi geçitle tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 18.00’da Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.30’da tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın konuşması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve tören geçişi ile tamamlanacak.

GİRNE

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erecek.

GÜZELYURT

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde, ardından müze önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Müze önünde protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak konuşma, şiir okunması, Kaymakamlık adına konuşma ve tören geçişiyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak konuşma, öğrenciler tarafından okunulacak şiirler, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu folklor gösterisi ve tören geçişiyle son bulacak.

LEFKE

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 18.00’de başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak konuşma, şiir okunması, Kaymakamlık adına konuşma ve tören geçişinin ardından tamamlanacak.

MEHMETÇİK

30 Ağustos’ta Mehmetçik Belediye Parkı Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak.

Çelenklerin anıta konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla tamamlanacak.