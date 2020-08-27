30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KKTC'DE DE KUTLANIYOR

Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü, KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden 30 Ağustos Zaferi, Başkomutan Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun, işgalci Yunanları Anadolu'dan atmak için 26 Ağustos'ta Afyon'da “Büyük Taaruz”u başlatması ve düşmanın Dumlupınar'da imha edilmesiyle kazanıldı.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da adlandırılan Büyük Taarruz'la Yunan orduları İzmir'e kadar kovalanmış, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştu. İşgal birliklerinin bazı bölgeleri tamamıyla terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak Türkiye topraklarının geri alındığı günü temsil ediyor. İlk kez 1924’te, Afyon'da, “Başkumandan Zaferi” ismiyle kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

TÜM İLÇELERDE TÖRENLER

Kutlamalar çerçevesinde 30 Ağustos Pazar günü başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” ilan ettiği koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam edecek; bir subayın konuşmasının ardından tören resmigeçitle tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve tören geçişi ile tamamlanacak.

GİRNE

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erecek.

GÜZELYURT

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 18.00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Müze önünde protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanmasının ardından, konuşmaların yapılacağı tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, bir subayın konuşması, öğrencilerin şiirler okuması ve tören geçişiyle son bulacak.

LEFKE

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin okuyacağı şiirler, belediye halk dansları ekibinin gösterisi ve tören geçişinin ardından tamamlanacak.

AKDOĞAN

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.

GEÇİTKALE

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Geçitkale kasaba meydanındaki tören ise saat 09.00’da başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek ve tören, Geçitkale ilkokulu öğretmenlerinden Emine Emel’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erecek.