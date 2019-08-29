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30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak.Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’inci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenler düzenlenecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:45
30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak

Kutlamalar çerçevesinde yarın( Cuma) başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.
Kutlamalar, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ın Ortaköy’deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu’ndaki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak;

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam edecek; bir subayın konuşmasının ardından tören resmi geçitle tamamlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tüm ilçelerde de törenler düzenlenecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıKKTC
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