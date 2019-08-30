30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanacak

Kutlamalar çerçevesinde bugün Başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ın Ortaköy’deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu’ndaki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören yapılacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören ise saat 10.00’da başlayacak.

Gazimağusa’da da iki ayrı tören gerçekleştirilecek. Zafer Anıtı önündeki ilk tören saat 17.30’de yer alacak, İsmet İnönü Bulvarı’ndaki törenin başlama saati ise 18.00.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören saat 18,00’de başlayacak. Tören, Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde gerçekleştirilecek.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda, Lefke’deki tören ise Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Her iki törenin başlama saati ise 10.00 olacak.