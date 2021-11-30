Künye
Kıbrıs 22
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

30 ay hapis cezası

 Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 52 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Turay Selçuk’un aleyhindeki karar açıklandı.

30 Kasım 2021 Salı 14:29
488 Okunma
30 ay hapis cezası
banner108

(Kamalı Haber)

 Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 52 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Turay Selçuk’un aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Kâtip, açıkladı.

Kâtip, sanığın işlediği suçun uzun süreli hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi.

Kâtip, uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, bu suçların toplumu olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti.

Uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini dile getiren Kâtip, özellikle gençlerin daha çok etki altında kaldığını ifade etti.

Kâtip, sanığa ceza verilirken kamu yararının göz önünde bulundurulduğuna işaret etti.

Kâtip, sanığın ticaretini yapmak amaçlı 52 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi tasarruf etmesine, mahkemenin hoşgörü ile bakamayacağına değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, sanığa 30 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağın: “Seçilirsem masa başı bir vekil olmayacağım”
Çağın: “Seçilirsem masa başı bir vekil olmayacağım”
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Bakan açıkladı; İlaç Sorunu Çözülecek Mi?
Bakan açıkladı; İlaç Sorunu Çözülecek Mi?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim