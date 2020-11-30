Ülkemize Kermiya Sınır Kapısından tasarruflarında 189 gram uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlılar Sanad Ali Blgasem Salem ve Ahmed Mohammad Mohammad Hassan Ahmed 30 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne değindi. Başkan Nüvit Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, sanıkların satma niyetiyle Güney Kıbrıs’tan 189 gram hintkeneviri ithal etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıklara 30’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.