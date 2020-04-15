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30 dönüm arazinin aylık kirası bin 175 Dolar

NACAK Gazetesi’nin iddiasına göre; Merit Park Otel- Casino’nun faaliyet gösterdiği Girne’deki 30 dönümlük arazinin aylık kira bedeli sadece bin 175 Dolar.

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:17
1668 Okunma
30 dönüm arazinin aylık kirası bin 175 Dolar

NACAK Gazetesi, kumarhanesi olan otellere 49 yıllığına kiralanan Devlete ait deniz kenarlarındaki en değerli arazilerin kira bedellerini açıklamaya devam ediyor.

NACAK Gazetesi’nin haberine göre; Merit Park Otel- Casino’nun faaliyet gösterdiği Girne’deki 30 dönümlük arazi 49 yıllığına Akfen Garimenkul Ltd’ne kiralandı.

Söz konusu kira sözleşmesi 1.8. 2003 tarihinde imzalandı ve 31.7. 2052 tarihinde sona erecek.

Kira sözleşmesine göre Akfen Gayrimenkul Ltd. 49 yıllığına kiraladığı 30 dönüm arazi için yılda sadece 14 bin 105 Dolar kira ücreti ödeyecek. Buna göre de 30 dönüm arazinin aylık kira bedelinin bin 175 Dolar, olduğu öne sürüldü.

Son Güncelleme: 15.04.2020 10:23
Anahtar Kelimeler:
Bin 175 DolarNACAK GazetesiMerit Park Otel30 Dönüm Arazi
Yorumlar
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vatandas 2020-04-15 10:24:38

BUNLAR HALKA NE YARDIM YAPTILAR HER YIL MILYONLARI KAR YAPARLAR YARDIM YOK DEVLET BOYLE HOTELLERI HALA DAHA DESTEKLELLER BIR DE ISCISINI ODEMEZLER HARAM OLSUN KENDILERINE

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İlker 2020-04-15 10:39:22

Firma Akfen , habere Besim Tibuk fotografı koymuşsunuz. Amacınız nedir gündemkibris ?

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