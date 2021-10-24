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30 dönümlük alan yandı!

İskele - Ardahan arasında bulunan çöplük alanında yangın meydana geldi

24 Ekim 2021 Pazar 14:28
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30 dönümlük alan yandı!
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Bugün saat 13:00 sıralarında,  İskele - Ardahan arasında bulunan çöplük alanda başlayan yangının kuzey doğu yönünde araziye sıçraması sonucu yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan yabani zeytin ve harnup ağaçlarının yanı sıra makilik alan yandı.  Yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra, İskele Belediyesine ait su tankeri ve iş makineleri ile, bölge halkı ise traktörlerle müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme: 24.10.2021 14:42
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