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30 dönümlük alan yandı

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:27
30 dönümlük alan yandı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun kuzey kısmında Dörtyol- Korkuteli köyleri arasındaki arazide, bugün saat 15:30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, yangına polis, itfaiye ve bölge halkına ait iki traktör ile müdahale edildi. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan anız ve 52 adet rulo balya yandı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Magusalı 2019-08-08 20:43:55

Olacak buydu. İnsan zamanında malını toplar ve ziyan etmez.

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